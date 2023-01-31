Певица Тина Кароль в свой день рождения, несколько дней назад, рассказала о том, что готова представить вместе с популярным брендом специальную коллекцию одежды. Кароль также сняла фотосессию в Киеве во время отключения светы и воздушной тревоги.

Дело в том, что Кароль решила собрать средства на помощь женщинам, которые служат в ВСУ.

38-летняя звезда решила также сегодня показать несколько кадров, позируя в балаклаве черного цвета. Представленная коллекция называется "Свободны создавать одну историю".

В сети выразили свое мнение по поводу очередного образа Кароль:

«Любим; Наша звездочка Украиночка ❤️ очень красиво!; Лучшая; Красоточка; Цветок мой 🥰😍🪐; Невероятная!❤️; Очень круто!;

Какая же; Обожаю 😍; Очень красиво! ❤️😍; Лучшая!; странно но не смешно; это так странно выглядит; она и без макияжа прекрасна, здесь не поспоришь; Посмотрите ее без макияжа и тогда увидите настоящую цветочку».

Также мы писали, фан-клуб артистки в Instagram опубликовали ее фото и написали трогательное поздравление.

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