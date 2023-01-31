Цього разу Ксенія Мішина показала частину розваг із улюбленим сином, з яким вирішила влаштувати спортивні вихідні. Зазвичай у мережі артистка показує різні кадри з роботи, чим привертає увагу.

«Коли мама – лузер. А потім мамі зарядили в ніс. Але все гаразд! Потім були скелелазами» – написала Ксенія Мішина під кадрами.

Вона вирішила провести вільний час разом із сином, а також воліла показати розваги в мережі лише після того, як їхній день уже завершився. За словами Мішиної, дуже важливо так бути разом із дитиною навіть із активним робочим графіком, щоб налагодити контакт та довіряти один одному.

Також артистка розповіла про фігуру та користь вакууму, але у Сторі вирішила нагадати.

«Дівчатка, багато запитань. Знову розповідаю, зберігайте. Нахил – видих – втягнути живіт, можна допомагати дуже обережно руками. З першого разу може звичайно не вийти, але з кожним разом буде все більше і більше відчуття бути присутнім, як треба робити правильно.

Встали – видих. У менструальні дні – не можна! 5 підходів по 20-25 секунд (у кого як виходить) все поступово. А потім уже можна підключати м'язи» – поділилася Мішина.

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