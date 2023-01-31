В этот раз Ксения Мишина показала часть развлечений с любимым сыном, с которым решила устроить спортивные выходные. Обычно в сети артистка показывает различные кадры с работы, чем привлекает внимание.

«Когда мама – лузер. А потом маме зарядили в нос. Но все нормально! Потом были скалолазами» - написала Ксения Мишина под кадрами.

Она решила провести свободное время вместе с сыном, а также предпочла показать развлечения в сети только после того, как их день уже завершился. По словам Мишиной, очень важно так быть вместе с ребенком даже с активным рабочим графиком, чтобы наладить контакт и доверять друг другу.

Также артистка рассказала о фигуре и пользе вакуума, но в Стори решила напомнить.

«Девочки, много вопросов. Снова рассказываю, сохраняйте. Наклон – выдох – втянуть живот, можно помогать очень осторожно руками. С первого разу может конечно не получиться, но с каждым разом будет все больше и больше ощущение присутствовать, как надо делать правильно.

Встали – выдох. В менструальные дни – нельзя! 5 подходов по 20-25 секунд (у кого как получается), все постепенно. А потом уже можно подключать мышцы» - поделилась Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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