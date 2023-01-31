Популярна телеведуча Леся Нікітюк нещодавно розповіла, що фактично вперше за рік розпочала роботу. Тому їй було що розповісти у мережі, проте цього разу артистка заговорила про особистий культурний відпочинок.

«Цей день настав. Я завітала на виставку Памфірова Маланка. Виставка приурочена до виходу українського фільму «Памфір», що вийде у прокат із 23-го березня!

На Маланку люди перевдягаються в маски улюблених фольклорних персонажів: ведмедя, жида, баби, діда, царя та цариці. Це костюм ведмедя, його вага може сягати 70 кг! А ще поставила собі за правило раз на тиждень відкривати собі щось новеньке в Києві. Бо за десять років... як на заробітках, слово честі. Будинок – знімальний павільйон» - пише ведуча.

В Інстаграм Нікітюк поділилася рутиною – як доглядає за собою, як приводить шкіру обличчя та шиї до ладу, насолоджується відпочинком і який серіал дивитиметься цього разу.

Артистка не говорить про особисте життя, проте часто показує саме просту рутину. Нерідко можна помітити на кадрах у Лесі та її родину, особливо маму Кет.

Раніше Леся Нікітюк показала, як повертається на роботу вперше за рік.

Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.

Крім того, Politeka.net писала, що Нікітюк чесно відповіла, чи робила щось із своїми губами.