Як пише Politekka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка Нового каналу. Не забуває артистка і про Інстаграм, де цього разу показала свої губи та розповіла, чи робила щось із ними.
"Якщо зараз мені хтось напише, що я вколола губи, я блокуватиму всіх. Бо я нічого не вколола. У мене вони посиніли, я не знаю, може це під кофту. Я не розумію, але такі у мене сині штучки на губах. Все, я чесно кажу. Як вколю, то покажу", - сказала Нікітюк у сторіс.
Після цього Нікітюк показала свого мецената на прізвисько Рафік, який був у фарбі.
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"Телефонна нарада. Почався ковид, дітям було сумно і вони пофарбували собаку. Вистригати потім...", - написала зірка у сторіс.
Також Нікітюк похвалилася, як відпочивала на узбережжі океану, поділившись відповідним фото. Як виявилося, Леся їздила у відпустку перед повномасштабним вторгненням.
"За 7 днів до повномасштабної війни. Таке собі нагадування iPhone", - написала зірка.
Нагадаємо, Нікітюк показала, що трапилося з її сторінкою після кадрів із Дніпра.
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна та Нікітюк жорстко пройшлися росіянкою на "Міс Всесвіт"
Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.