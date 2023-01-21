Телеведуча Леся Нікітюк показала свої губи та відповіла, чи робила щось із ними, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politekka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка Нового каналу. Не забуває артистка і про Інстаграм, де цього разу показала свої губи та розповіла, чи робила щось із ними.

"Якщо зараз мені хтось напише, що я вколола губи, я блокуватиму всіх. Бо я нічого не вколола. У мене вони посиніли, я не знаю, може це під кофту. Я не розумію, але такі у мене сині штучки на губах. Все, я чесно кажу. Як вколю, то покажу", - сказала Нікітюк у сторіс.

Після цього Нікітюк показала свого мецената на прізвисько Рафік, який був у фарбі.

"Телефонна нарада. Почався ковид, дітям було сумно і вони пофарбували собаку. Вистригати потім...", - написала зірка у сторіс.

Також Нікітюк похвалилася, як відпочивала на узбережжі океану, поділившись відповідним фото. Як виявилося, Леся їздила у відпустку перед повномасштабним вторгненням.

"За 7 днів до повномасштабної війни. Таке собі нагадування iPhone", - написала зірка.

Нагадаємо, Нікітюк показала, що трапилося з її сторінкою після кадрів із Дніпра.

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