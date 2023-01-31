Популярная телеведущая Леся Никитюк не так давно рассказала, что фактически впервые за год приступила к работе. Поэтому ей было что рассказать в сети, однако в этот раз артистка заговорила о личном культурном отдыхе.
«Этот день настал. Я посетила выставку Памфирова Маланка. Выставка приурочена к выходу украинского фильма «Памфир», что выйдет в прокат с 23-го марта!
На Маланку люди переодеваются в маски любимых фольклорных персонажей: медведя, жида, бабы, деда, царя и царицы. Это костюм медведя, его вес может достигать 70 кг! А еще поставила себе за правило раз в неделю открывать для себя что-то новенькое в Киеве. Ибо за десять лет… как на заработках, честное слово. Дом – съемочный павильон» - пишет ведущая.
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В Инстаграм Никитюк поделилась рутиной – как ухаживает за собой, как приводит кожу лица и шеи в порядок, наслаждается отдыхом и какой сериал будет смотреть в этот раз.
Артистка не говорит о личной жизни, однако часто показывает именно простую рутину. Нередко можно заметить на кадрах у Леси и ее семью, особенно маму Кэт.
Ранее Леся Никитюк показала, как возвращается на работу впервые за год.
Также Politeka писала, что Никитюк обратилась к знаменитым мужчинам, заговорившим об отношениях с ней.
Кроме того, Politeka.net писала, что Никитюк честно ответила, делала ли что-то со своими губами.