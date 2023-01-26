Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розпочала разом із командою зйомки шоу «Є питання». Це адаптація американського формату Family Feud, популярного у 70-80-х (знімається досі). В оригінальному шоу дві родини вгадували найпоширеніші відповіді людей на різні запитання.
В українській версії змагатимуться зіркові родини.
«Ми не здаємося, ми працюємо, створюємо щось нове для кожного з вас 💚 І ми щасливі, що завдяки нашим захисникам можемо продовжувати нести світло в ці темні та непрості часи!» - сказано у підписі під кадрами.
У мережі почали ділитися думкою:
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«Цікаво, що то за проект? Розважальний???; 100 до 1 було дуже цікаво; Чекаємо на шоу хто зверху;
Які проекти? Ви що з глузду з'їхали?! Леся паровознюка тобі мало? Навіщо це все? Люди без світла сидять, а ви *** страждаєте; Круто, новий проект 🔥🙌».
Ми писали, нещодавно Нікітюк виправдовувалася, чи робила вона щось зі своїми губами і чи збільшувала вона їх, судячи з останніх кадрів. Також артистку часто питали про те, як вона поводиться у формі.
Нікітюк не раз говорила, що на жорстких дієтах не сидить, хоч і обмежує своє вживання солодкого, борошняного та м'яса.
Нагадаємо, Нікітюк показала, що трапилося з її сторінкою після кадрів із Дніпра.
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна та Нікітюк жорстко пройшлися росіянкою на "Міс Всесвіт"
Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.