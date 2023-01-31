Артистка Даша Астаф'єва зізналася, як нарешті почала зніматися у розважальних шоу.

Популярна українська ведуча показала разом із Дашею Астаф'євою, як розважається поза зйомками. На щасливому селфі артистки показали, що раді розпочати роботу, якої їм не вистачало довгі місяці.

Справа в тому, що обидві зірки займалися всі ці місяці волонтерством і не знімалися у нових шоу та проектах.

«З чарівною Лесею Нікітюк. Сьогодні знімалася вперше за півтора роки на розважальному шоу», - зізналася Астаф'єва, написавши звернення під новим кадром.

Зазначимо, раніше Даша вирішила також зніматися у кулінарному шоу разом із колегами та допомагала ЗСУ.

Також Даша Астаф'єва поділилася несподіваним кадром, на якому позувала разом із Віталієм Кімом. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім позував на кадрі разом із Дашею, здивувавши її шанувальників.

"Ніколи не знаєш, де зустрінеш легенду" - пише Даша.

Також Даша Астф'єва поділилася пам'ятним фото після зустрічі із захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим, який пережив російський полон.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.