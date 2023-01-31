Популярная украинская ведущая показала вместе с Дашей Астафьевой, как развлекается вне съемок. На счастливом селфи артистки показали, что рады приступить к работе, которой им не хватало долгие месяцы.
Дело в том, что обе звезды занимались все эти месяцы волонтерством и не снимались в новых шоу и проектах.
«С очаровательной Лесей Никитюк. Сегодня снималась впервые за полтора года на развлекательном шоу» - призналась Астафьева, написав обращение под новым кадром.
Отметим, ранее Даша решила также сниматься в кулинарном шоу вместе с коллегами и помогала ВСУ.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Первые партии уже поступили: украинцам начали бесплатно раздавать лампочки, как и где их получить
Известный радиоведущий жестко поставил Потапа на место: "Ты не имеешь права…"
"Это уже слишком!": Екатерина Кухар из "Танці з зірками" зацепила украинок новым видео
Детские шалости обернулись бедой: кадры нового ЧП под Киевом
Также Даша Астафьева поделилась неожиданным кадром, на котором позировала вместе с Виталием Кимом. Глава областной военной администрации Виталий Ким позировал на кадре вместе с Дашей, удивив ее поклонников.
«Никогда не знаешь, где встретишь легенду» - пишет Даша.
Также Даша Астфьева поделилась памятным фото после встречи с защитником "Азовстали" Михаилом Диановым, который пережил российский плен.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.