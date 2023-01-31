Артистка Даша Астафьева призналась, как наконец-то начала сниматься в развлекательных шоу.

Популярная украинская ведущая показала вместе с Дашей Астафьевой, как развлекается вне съемок. На счастливом селфи артистки показали, что рады приступить к работе, которой им не хватало долгие месяцы.

Дело в том, что обе звезды занимались все эти месяцы волонтерством и не снимались в новых шоу и проектах.

«С очаровательной Лесей Никитюк. Сегодня снималась впервые за полтора года на развлекательном шоу» - призналась Астафьева, написав обращение под новым кадром.

Отметим, ранее Даша решила также сниматься в кулинарном шоу вместе с коллегами и помогала ВСУ.

Также Даша Астафьева поделилась неожиданным кадром, на котором позировала вместе с Виталием Кимом. Глава областной военной администрации Виталий Ким позировал на кадре вместе с Дашей, удивив ее поклонников.

«Никогда не знаешь, где встретишь легенду» - пишет Даша.

Также Даша Астфьева поделилась памятным фото после встречи с защитником "Азовстали" Михаилом Диановым, который пережил российский плен.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.