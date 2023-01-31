Нікітюк розпочала зйомки розважального шоу, розповідаючи про успіхи у мережі. За словами Лесі, це перша її робота за кілька місяців, і вона рада бути на майданчику як раніше.

Тим не менш, є й свої мінуси в тому, щоб виблискувати на сцені. Леся показала сміливий образ із салатовою шубою та без блузи. Відкрите декольте одразу привернула увагу. Але Нікітюк заговорила не про своє вбрання, а про зачіску.

Такі укладання дуже важко знімати, що є мінусом у роботі.

«Підсумок за день: зняли три програми та волосся» - жартівливо зауважила Леся, показуючи себе в гримерці.

Раніше Леся Нікітюк розповіла, як вважає за краще проводити вихідні поза роботою:

«Цей день настав. Я завітала на виставку Памфірова Маланка. На Маланку люди перевдягаються в маски улюблених фольклорних персонажів: ведмедя, жида, баби, діда, царя та цариці.

А ще поставила собі за правило раз на тиждень відкривати собі щось новеньке в Києві. Бо за десять років... як на заробітках, слово честі. Будинок – знімальний павільйон» - пише ведуча.

Раніше Леся Нікітюк показала, як повертається на роботу вперше за рік.

Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.

Крім того, Politeka.net писала, що Нікітюк чесно відповіла, чи робила щось із своїми губами.