Никитюк приступила к съемкам развлекательного шоу, рассказывая об успехах в сети. По словам Леси, это первая ее работа за несколько месяцев, и она рада быть на площадке, как раньше.

Тем не менее, есть и свои минусы в том, чтобы блистать на сцене. Леся показала смелый образ с салатовой шубой и без блузы. Открытое декольте сразу привлекло внимание. Но Никитюк заговорила не о своем наряде, а о прическе.

Такие укладки очень тяжело снимать, что является минусом в работе.

«Итог за день: отсняли три программы и волосы» - шутливо подметила Леся, показывая себя в гримерке.

Ранее Леся Никитюк рассказала, как предпочитает проводить выходные вне работы:

«Этот день настал. Я посетила выставку Памфирова Маланка. На Маланку люди переодеваются в маски любимых фольклорных персонажей: медведя, жида, бабы, деда, царя и царицы.

А еще поставила себе за правило раз в неделю открывать для себя что-то новенькое в Киеве. Ибо за десять лет… как на заработках, честное слово. Дом – съемочный павильон» - пишет ведущая.

Ранее Леся Никитюк показала, как возвращается на работу впервые за год.

Также Politeka писала, что Никитюк обратилась к знаменитым мужчинам, заговорившим об отношениях с ней.

Кроме того, Politeka.net писала, что Никитюк честно ответила, делала ли что-то со своими губами.