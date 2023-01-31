Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, днями у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініною на всю країну заявила про розлучення. Після цього до профілю в Instagram дівчини стало ще більше уваги.
Так, цього разу на своїй сторінці Даша, яка зараз відпочиває на Мальдівах, опублікувала незвичайне відео, в якому ніби співає та перекладає пісню The Script – Hall of Fame. При цьому багато хто в коментарях відзначив, що блогерка виглядає просто приголомшливо. Тут вона максимально розслаблена, на ній чорне бікіні та сині спортивні штани, а на голові темна кепка.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Ви просили залишити це відео в пості. PS у мене якась інша версія, там є маленький шматочок де слова відрізняються від версії, яку пропонує інст, але сенс той самий".
Шанувальники відразу почали коментувати нове відео Даші:
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
П'яні у мотлох поліцейські потрапили у серйозну ДТП на трасі, кадри: "Об'їжджали пробку"
Під видом евакуації: українців виганять зі своїх будинків, цинізму немає меж
"Прощавай, мій друг": обірвалося життя актриси, яка зіграла Уенсдей Аддамс, названо причину
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
"Яка ж ви красуня, я захоплююся вами. Стільки ніжності, теплоти та сміливості в одній людині".
"У вас палають очі. Неймовірно красива жінка".
"Найкрасивіша дівчинка".
"Дуже красиво".
"Закохалася в цю пісню. Так сподобалася, відео також прикольне".
"Така красива і жіночна".
"Божественна".
"Яка ви неймовірна, це так круто".
"Здається, розцвіла ще більше за місяць".
Нагадаємо, "Вони не знають, хто ми": Христина Соловій розповіла, чому українців неможливо перемогти.
Як повідомляла Politeka, "Ніжки трохи здивувалися": дружина Бабкіна показала, як уперше поставила на ковзани маленького сина.
Також Politeka писала, що "Починаємо готуватися": Лобода у жовтій панамці показала закулісся свого життя, фото.