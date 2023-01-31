Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, днями у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініною на всю країну заявила про розлучення. Після цього до профілю в Instagram дівчини стало ще більше уваги.

Так, цього разу на своїй сторінці Даша, яка зараз відпочиває на Мальдівах, опублікувала незвичайне відео, в якому ніби співає та перекладає пісню The Script – Hall of Fame. При цьому багато хто в коментарях відзначив, що блогерка виглядає просто приголомшливо. Тут вона максимально розслаблена, на ній чорне бікіні та сині спортивні штани, а на голові темна кепка.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Ви просили залишити це відео в пості. PS у мене якась інша версія, там є маленький шматочок де слова відрізняються від версії, яку пропонує інст, але сенс той самий".

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео Даші:

"Яка ж ви красуня, я захоплююся вами. Стільки ніжності, теплоти та сміливості в одній людині".

"У вас палають очі. Неймовірно красива жінка".

"Найкрасивіша дівчинка".

"Дуже красиво".

"Закохалася в цю пісню. Так сподобалася, відео також прикольне".

"Така красива і жіночна".

"Божественна".

"Яка ви неймовірна, це так круто".

"Здається, розцвіла ще більше за місяць".

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