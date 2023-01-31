Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.
Так, в этот раз на своей странице Даша, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опубликовала необычное видео, в котором как бы напевает и переводит песню The Script – Hall of Fame. При этом многие в комментариях отметили, что блогерша выглядит просто потрясающе. Здесь она максимально расслабленная, на ней черное бикини и синие спортивные штаны, а на голове темная кепка.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Вы просили оставить это видео в посте. P. s. у меня какая-то другая версия, там есть маленький кусочек где слова отличаются от версии, которую предлагает инст, но смысл тот же".
Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Даши:
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"Какая же вы красавица, я восхищаюсь вами. Столько нежности, теплоты и смелости в одном человеке".
"У вас пылают глаза. Невероятно красивая женщина".
"Самая красивая девочка".
"Очень красиво".
"Влюбилась в эту песню. Так понравилась, видео также прикольное".
"Такая красивая и женственная".
"Божественная".
"Какая вы невероятная, это так круто".
"Кажется, расцвела еще больше за месяц".
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