Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.

Так, в этот раз на своей странице Даша, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опубликовала необычное видео, в котором как бы напевает и переводит песню The Script – Hall of Fame. При этом многие в комментариях отметили, что блогерша выглядит просто потрясающе. Здесь она максимально расслабленная, на ней черное бикини и синие спортивные штаны, а на голове темная кепка.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Вы просили оставить это видео в посте. P. s. у меня какая-то другая версия, там есть маленький кусочек где слова отличаются от версии, которую предлагает инст, но смысл тот же".

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Даши:

"Какая же вы красавица, я восхищаюсь вами. Столько нежности, теплоты и смелости в одном человеке".

"У вас пылают глаза. Невероятно красивая женщина".

"Самая красивая девочка".

"Очень красиво".

"Влюбилась в эту песню. Так понравилась, видео также прикольное".

"Такая красивая и женственная".

"Божественная".

"Какая вы невероятная, это так круто".

"Кажется, расцвела еще больше за месяц".

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