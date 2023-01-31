Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео, на якому показала, як обирала весільні туфлі до своєї відвертої сукні.
Так, у короткому ролику спочатку можна побачити наречену Аню, яка їде машиною. "Показую все взуття, яке я міряла на весілля, але не взяла", - пописала відео співачка. І, власне, показала кадри з примірок. Так, судячи з відео, переміряла артиста чимало пар – від туфель до босоніжок. Однак, як зазначила вище, нічого не взяла з цього.
"Які вам найбільше сподобалися? Робити частину про сукні?", - написала Трінчер у підписі до публікації. Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Які в тебе гарні пальчики".
"Перші".
"Я брав другий варіант".
"Такі туфлі Квіткова на вінчання купувала".
"Мені здається першими, але це не мені вирішувати".
"Ви дуже гарні, я ваш фанат".
"Які гарні ніжки".
"Які ви обрали?"
"Тільки у мене виникло питання - якщо хочу трохи закритіше взуття, то навіщо міряти тільки босоніжки?".
"Так, роби частину про сукні!".
"Пальчики гарні".
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