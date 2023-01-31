Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео, на якому показала, як обирала весільні туфлі до своєї відвертої сукні.

Так, у короткому ролику спочатку можна побачити наречену Аню, яка їде машиною. "Показую все взуття, яке я міряла на весілля, але не взяла", - пописала відео співачка. І, власне, показала кадри з примірок. Так, судячи з відео, переміряла артиста чимало пар – від туфель до босоніжок. Однак, як зазначила вище, нічого не взяла з цього.

"Які вам найбільше сподобалися? Робити частину про сукні?", - написала Трінчер у підписі до публікації. Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Які в тебе гарні пальчики".

"Перші".

"Я брав другий варіант".

"Такі туфлі Квіткова на вінчання купувала".

"Мені здається першими, але це не мені вирішувати".

"Ви дуже гарні, я ваш фанат".

"Які гарні ніжки".

"Які ви обрали?"

"Тільки у мене виникло питання - якщо хочу трохи закритіше взуття, то навіщо міряти тільки босоніжки?".

"Так, роби частину про сукні!".

"Пальчики гарні".

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