Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео, на котором показала, как выбирала свадебные туфли к своему откровенному платью.

Так, в коротком ролике сначала можно увидеть невесту Аню, которая едет в машине. "Показываю всю обувь, которую я мерила на свадьбу, но не взяла", - пописала видео певица. И, собственно показала кадры с примерок. Так, судя по видео, перемеряла артиста немало пар – от туфель до босоножек. Однако, как отметила выше, не взяла ничего из этого.

"Какие вам больше всего понравились? Делать часть о платьях?", - написала Тринчер в подписи к публикации. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Какие у тебя красивые пальчики".

"Первые".

"Я бы брал второй вариант".

"Такие туфли Квиткова на венчание покупала".

"Мне кажется первые, но это не мне решать".

"Вы очень красивы, я ваш фанат".

"Какие красивые ножки".

"Какие вы выбрали?".

"Только у меня возник вопрос – если хочу немного более закрытую обувь, то зачем мерить только босоножки?".

"Да, делай часть о платьях!".

"Пальчики красивые".

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