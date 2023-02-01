Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео, де приміряла стильний образ.

Як видно, у ролику Даша знята у затишній кімнаті, де на підлозі стоїть великий її портрет. Перед камерою дівчина спочатку з'явилася у бежевій футболці та домашніх капцях, а потім почала одягатися. Так, вона одягла вузькі джинси з написами, потім вибирала верх і зупинилася на світлій теплій кофтині. Далі вона підібрала взуття і одягла чорну дублянку із затишним білим хутром.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Понеділок, а це означає часу на збори обмаль. Усім хорошого дня". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Ні, цей образ якось не дуже. Мені здається, вам щось сучасніше потрібно підібрати. Цей образ обтяжує і не прикрашає".

"Даша, джинси де купити?".

"Де купували дублянку?".

"Хороша! Що у вас за парфуми?".

"Красуня!".

"І Вам гарного дня та гарного тижня".

"Гарного дня!".

"Дашка, ви красуня!".

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