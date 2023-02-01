Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео, в котором примеряла стильный образ.

Как видно, в ролике Даша запечатлена в уютной комнате, где на полу стоит большой ее портрет. Перед камерой девушка сначала появилась в бежевой футболке и домашних тапочках, а затем начала одеваться. Так, она надела узкие джинсы с надписями, затем выбирала верх и остановилась на светлой теплой кофточке. Дальше она подобрала обувь и надела черную дубленку с уютным белым мехом.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Понедельник, а это значит времени на собрание маловато. Всем хорошего дня". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Нет, этот образ как-то не очень. Мне кажется, вам что-то более современное нужно подобрать. Этот образ отягощает и не украшает".

"Даша, джинсы где купить?".

"Где покупали дубленку?".

"Хорошенькая! Что у вас за духи?".

"Красавица!".

"И Вам хорошего дня и хорошей недели".

"Хорошего дня!".

"Дашка, вы красотка!".

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