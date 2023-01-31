Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на народного депутата Миколу Тищенка, який потрапив у гучний скандал через візит до Таїланду під час війни.

Як відомо, днями соцмережі облетіли кадри, як Тищенко розважається в Таїланді, доки в Україні триває війна. Так, у своїй пародії Великий одяг спеціальний реквізит, щоб здаватися таким же накаченим, як Тищенко і підібрав перуку з його зачіскою. А потім почав у образі нардепа пояснювати українцям свою поїздку до Таїланду.

Українці дуже весело сприйняли таку пародію і відразу почали обговорювати її коментарі, пропонуючи Юрію спародувати ще й Тимошенко, яка також потрапила у скандал із відпочинком у Дубаї:

"Ви зробили мій вечір!"

"Як завжди красень!".

"Тепер чекаємо на Юлю".

"Коли цього клоуна вже виженуть із Ради!".

"Юрій ви неймовірний! Браво! Дякую за настрій!".

"Супер, покажіть ще Юльку, яка поїхала відпочивати у Дубаї".

"Як завжди, найкращий, дякую за настрій".

"Обов'язково зробіть на Лукашенка у Зімбабве".

"Не було б так весело, якби не було так сумно. Адже справді більшість депутатів "обороняють" нашу країну десь за пагорбом".

"Дякую Вам за вашу творчість. Ви реально крутий! Щоразу піднімаєте настрій!".

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