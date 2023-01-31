Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на народного депутата Николая Тищенко, который попал в громкий скандал из-за визита в Таиланд во время войны.

Как известно, на днях соцсети облетели кадры, как Тищенко развлекается в Таиланде, пока в Украине идет война. Так, в своей пародии Великий надел специальный реквизит, чтобы казаться таким же накаченным, как Тищенко и подобрал парик с его прической. А затем начал в образе нардепа объяснять украинцам свою поездку в Таиланд.

Украинцы очень весело восприняли такую пародию и тут же начали обсуждать ее комментариях, предлагая Юрию спародировать еще и Тимошенко, которая также попала в скандал с отдыхом в Дубае:

"Вы сделали мой вечер!".

"Как всегда красавчик!".

"Теперь ждем о Юле".

"Когда этого клоуна уже выгонят из Рады!".

"Юрий вы невероятный! Браво! Спасибо за настроение!".

"Супер, покажите еще Юльку, которая уехала отдыхать в Дубае".

"Как всегда, лучший, спасибо за настроение".

"Обязательно сделайте на Лукашенко в Зимбабве".

"Не было бы так весело, если бы не было так грустно. Ведь действительно большинство депутатов "обороняют" нашу страну где-то за бугром".

"Благодарю Вас за ваше творчество. Вы реально крут! Каждый раз поднимаете настроение!".

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