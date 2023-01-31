Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на народного депутата Николая Тищенко, который попал в громкий скандал из-за визита в Таиланд во время войны.
Как известно, на днях соцсети облетели кадры, как Тищенко развлекается в Таиланде, пока в Украине идет война. Так, в своей пародии Великий надел специальный реквизит, чтобы казаться таким же накаченным, как Тищенко и подобрал парик с его прической. А затем начал в образе нардепа объяснять украинцам свою поездку в Таиланд.
Украинцы очень весело восприняли такую пародию и тут же начали обсуждать ее комментариях, предлагая Юрию спародировать еще и Тимошенко, которая также попала в скандал с отдыхом в Дубае:
"Вы сделали мой вечер!".
"Как всегда красавчик!".
"Теперь ждем о Юле".
"Когда этого клоуна уже выгонят из Рады!".
"Юрий вы невероятный! Браво! Спасибо за настроение!".
"Супер, покажите еще Юльку, которая уехала отдыхать в Дубае".
"Как всегда, лучший, спасибо за настроение".
"Обязательно сделайте на Лукашенко в Зимбабве".
"Не было бы так весело, если бы не было так грустно. Ведь действительно большинство депутатов "обороняют" нашу страну где-то за бугром".
"Благодарю Вас за ваше творчество. Вы реально крут! Каждый раз поднимаете настроение!".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Уже не знают, с чего деньги драть": яйца в Украине будут продавать по-новому
"Отсидеться за спинами других не получится": скандал с вручением повесток в Одессе вышел на новый уровень
Приехали увидеть сына: трагически оборвались жизни супругов-пограничников, кадры с места
"Вкусны как горячие, так и холодные": "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт зраз
Напомним, "Они не знают, кто мы": Христина Соловий рассказала, почему украинцев невозможно победить.
Как сообщала Politeka, "Ножки немного удивились": жена Бабкина показала, как впервые поставила на коньки маленького сына.
Также Politeka писала, что "Начинаем готовиться": Лобода в желтой панамке показала закулисье свое жизни, фото.