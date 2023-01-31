Популярний український виконавець, народний артист України Павло Зібров, який останнім часом багато виступає для українських захисників у шпиталях, активно веде свою сторінку та часто радує шанувальників яскравими публікаціями у Instagram. Так, цього разу артист поділився зворушливими кадрами зі зйомок Нового каналу.

Як виявилось, Павло став учасником нового шоу, провідною якого буде Леся Нікітюк. За словами артиста, у цьому проекті зібрали артистів, блогерів, волонтерів, військових та багатьох відомих людей різних професій, щоб поставити їм питання. На знімках, які показав Зібров, можна побачити Ольгу Сумську з чоловіком Віталієм Борисюком, Віктора Павлика, а також молодих зірок соцмереж та "Ліги Сміху. А на одному зі знімків можна помітити, що Народний артист буквально "занюхався" з Лесею Нікітюк, виглядає це дуже смішно.

У підписі до публікації Павло Зібров написав: "Вже скоро на Новому каналі программа в якій об’єднали артистів, блогерів, волонтерів, військових та багатьох відомих людей різних професій, щоб поставити єПитання! Був дуже радий бачити колег, в наші часи кожна зустріч дуже цінна!".

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