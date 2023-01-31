Популярный украинский исполнитель, народный артист Украины Павел Зибров, который в последнее время много выступает для украинских защитников в госпиталях, активно ведет свою страницу и часто радует поклонников яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз артист поделился трогательными кадрами со съемок на Новом канале.

Как оказалось, Павел стал участником нового шоу, ведущей которого будет Леся Никитюк. По словам артиста, в этом проекте собрали артистов, блогеров, волонтеров, военных и многих известных людей разных профессий, чтобы поставить им вопросы. На снимках, которые показал Зибров можно увидеть Ольгу Сумскую с мужем Виталием Борисюком, Виктора Павлика, а также молодых звезд соцсетей и "Лиги Смеха. А на одном из снимков можно заметить, что Народный артист буквально "занюхался" с Лесей Никитюк, выглядит это очень забавно.

В подписи к публикации Павел Зибров написал: "Уже скоро на Новом канале программа, в которой объединили артистов, блогеров, волонтеров, военных и многих известных людей разных профессий, чтобы задать єПитання! Был очень рад видеть коллег, в наше время каждая встреча очень ценна!".

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