На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що росіяни продовжують тиск на Бахмут, але місто тримається.

Марічка Падалко повідомила, що загинув один з найкращих наших пілотів Данило Мурашко. Це сталося під час виконання бойового завдання у Краматорському районі на Донеччині. Його Су-25 підбив російський винищувач. Мурашко відвів літак від селища Шабельківка, однак безпечно катапультуватись не зміг. З 24 лютого він здійснив 141 бойовий виліт. Має державні нагороди. Данилу було 24 роки.

Польща готова надати Україна бойову авіацію за таким принципом, що і німецькі танки, тобто у координації із НАТО – повідомив прем’єр Польщі Моравецький.

Премєрка Данії Метте Фредеріксен відвідала Миколаїв, аби на власні очі побачити масштаби руйнувань. Її країна одна з перших відгукнулася на пропозицію взяти шефство над відбудовою Миколаєва.

Також Падалко розповіла, що футболіст збірної України Руслан Малиновський мило обіймався із російським футболістом з команди-суперника після матчу чемпіонату Франції. Поки в мережі було лише фото, дружина Малиновського зробила йому ведмежу послугу, звинувативши українські пабліки у «розпалюванні ворожнечі», бо «насправді нічого не було». Коли з’явилося і відео, футболісту довелося вибачитися.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.