На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что россияне продолжают давление на Бахмут, но город держится.

Маричка Падалко сообщила, что погиб один из лучших наших пилотов Даниил Мурашко. Это произошло во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области. Его Су-25 подбил российский истребитель. Мурашко отвел самолет от поселка Шабельковка, однако безопасно катапультироваться не смог. С 24 февраля он совершил 141 боевой вылет. Обладает государственными наградами. Даниле было 24 года.

Польша готова предоставить Украине боевую авиацию по такому принципу, что и немецкие танки, то есть в координации с НАТО, – сообщил премьер Польши Моравецкий.

Премьер Дании Мэтте Фредериксен посетила Николаев, чтобы своими глазами увидеть масштабы разрушений. Ее страна одна из первых отозвалась на предложение взять шефство над восстановлением Николаева.

Также Падалко рассказала, что футболист сборной Украины Руслан Малиновский мило обнимался с российским футболистом из команды-соперника после матча чемпионата Франции. Пока в сети было только фото, жена Малиновского оказала ему медвежью услугу, обвинив украинские паблики в «разжигании вражды», потому что «на самом деле ничего не было». Когда появилось и видео, футболисту пришлось извиниться.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.