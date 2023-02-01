Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Кілька днів тому Онуфрійчук нарешті приїхала в Україну. Спершу зірка навідалася до рідного села Рахни-Лісові, що на Вінниччині, а тепер прибула до Києва та поділилася емоціями. Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча показала ефектні кадри з фотосесії, на яких вона позує в розкішній сукні-вишиванці.

"Для щастя потрібно було лише повернутися додому та зробити те, чого так хотілося. Не передам вам словами, як же мене тягнуло в Київ, як я сумую за улюбленою роботою, зйомками, людьми, містом! Саме тому я була така рада, що за декілька днів вдалося організувати фотосесію, що вона вийшла саме такою, як я її уявляла", — написала Іванна Онуфрійчук під відео.

Шанувальники в коментарях підтримали ведучу та засипали її компліментами:

"Клааас, яка краса!";

"Іванка, ти дуже гарна😍🌹Вишиванки супер 👏".

Нагадаємо, Оля Полякова різко відповіла хейтерам, які образили її старшу дочку Машу.

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос із "Танців зі зірками" зізналася, як сильно набрала вагу.

Також Politeka писала, що Слава Дьомін неоднозначно відповів на чутки про роман із Лесею Нікітюк.