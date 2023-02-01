В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу " Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

Несколько дней назад Онуфрийчук наконец-то приехала в Украину. Сначала звезда наведалась в родное село Рахны-Лесовые в Винницкой области, а теперь прибыла в Киев и поделилась эмоциями. В этот раз на своей странице в Instagram ведущая показала эффектные кадры из фотосессии, на которых она позирует в роскошном платье-вышиванке.

"Для счастья нужно было только вернуться домой и сделать то, чего так хотелось. Не передам вам словами, как же меня тянуло в Киев, как я скучаю по любимой работе, съемкам, людям, городу! Именно поэтому я была так рада, что за несколько дней удалось организовать фотосессию, что она вышла именно такой, как я ее представляла", - написала Иванна Онуфрийчук под видео.

Поклонники в комментариях поддержали ведущую и засыпали ее комплиментами:

"Клааас, какая красота!";

"Иванка, ты очень красивая 😍🌹Вышиванки супер👏".

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