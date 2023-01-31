Приводом для критики стали фотографії Маші Полякової, на яких вона показала, як проводить дозвілля у Великій Британії разом із таємничим незнайомцем.

Дочка Олі Полякової опублікувала фото з Лондона, де навчається, але нарвалася на хейт із боку передплатників. Маша Полякова висловилася про критику, а за неї в коментарях до публікації в Інстаграм заступилася і зіркова мати.

Так, Маша Полякова оприлюднила новий пост, в якому розповіла, що довго не могла визначитися, які фото показувати людям під час війни та про що писати. Але її друг, воїн ЗСУ, сказав, що щасливі фото людей піднімають їхній бойовий дух. Так вони розуміють, за що борються на полі бою.

Проте хейтери вирішили показати своє невдоволення, тож почали писати у коментарях на адресу Маші образливі слова.

У коментарі до посту написала жінка, яка обізвала Машу страшною. Також з'явилися й інші коментарі: про те, що дівчина "утримання" та "стерво".



Виконавиця Оля Полякова не стала спокійно дивитись на те, як її дочку ображають, тож різко відповіла.

"Шм*ра і в інстаграмі шм*ра! Геть зі сторінки, знайду, обличчя відкушу! А ти взагалі дебіл, дивись, живеш же", - писала артистка Оля Полякова у відповідь на образливі коментарі.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.