Якось Слава Дьомін зізнався, що колись давно мав роман із відомою ведучою. Дехто здогадувався, що це могла бути або Леся Нікітюк, або Лідія Таран.

Кілька років тому знаменитий український теле- та радіоведучий Слава Дьомін повідомив, що розлучається зі своєю дружиною. Як з'ясувалося, з того часу чоловік не лише активно займався своєю кар'єрою, а й встиг побувати у стосунках і, до того ж, зі своєю колегою. У програмі "Слава+" шоумен розповів, що мав стосунки з відомою ведучою.

Раніше зірка розповів, що кілька місяців жив разом зі своєю обраницею, але врешті-решт пара вирішила роз'їхатися через якість спільного життя. Після розлучення пара залишилася друзями і телеведуча продовжила підтримувати Славу і навіть дозволила йому залишатися вдома.

Деякі шанувальники ведучого припустили, що це могла бути або Леся Нікітюк, або Лідія Таран. У новому інтерв'ю радіоведучий неоднозначно відповів на чутки про роман із Лесею Нікітюк.

"Ми з Лесею дуже давно знайомі. Колись робили разом класний проект "Леся тут". Ми досі у класних відносинах", - пояснив Слава Дьомін.

Однак на питанні "Хто кого покинув?" Дьомін і спалився. Він не відповів, а лише сором'язливо попросив: "Наступне питання".

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