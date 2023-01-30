Співачка Санта Дімопулос їх "Танців із зірками" показала себе і зізналася, як сильно набрала вагу.

Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка вже давно не співає і зізнавалася, що дуже знову хотіла б на сцену. А кілька років тому Санта взяла участь у шоу "Танці зі зірками", де їй вдалося здобути перемогу. Не забуває Дімопулос і про Інстаграма, де цього разу вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Розкажіть, будь ласка, чи маєте потяг до солодкого чи схильні до набору ваги?", - запитав фанат.

"Не так до солодкого, як до випічки. Дуже схильна. Зараз знову +7. Тільки випадаю з графіка - відразу ж набираю", - написала у відповідь Санта і поділилася новим фото.

До цього ще один фанат вирішив поцікавитися у знаменитості, що вона думає про Канаду: "Що ви думаєте про Канаду як країну? Не хотіли б туди переїхати?".

"Не хотіла. Ніколи не була і не рвуся. Моя подружка там жила багато років і жартує, що Канада забрала її найкращі роки. Утрирує, звичайно, але повертатися точно не планує", - написала Санта у відповідь.

"Ви зараз у Франції? Як дається мова?" - поцікавився ще один фанат.

"На жаль, не дуже. Мені не подобаються французи (не всі, але більшість) і немає бажання і сил розмовляти", - написала Санта у відповідь і похвалилася фото біля Ейфелевої вежі.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Димопулос показала подросшую дочь от мужа-бизнесмена

А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос із "Танців із зірками" зізналася, з яким жахом їй довелося зіткнутися.

Також Politeka писала, що зірка "Танців зі зірками" Дімопулос поскаржилася на погане ставлення до Франції.



