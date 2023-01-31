Український ведучий Слава Дьомін опублікував фото колишньої дружини, пише Politeka.net. Свій допис Дьомін присвятив вітанню.

«Любов між колишніми існує! З Днем народження, Ксю», - прокоментував Дьомін фото, підкресливши, що обрав найкращі.

Але більшість підписників і навіть українських зірок звернули увагу на зовнішність Дьоміна.

«В тебе було волосся?», - здивувалася співачка Оля Полякова.

«Огоооо. Роки тебе прикрасили, звісно!», - прокоментував актр Тарас Цимбалюк.

«Чому вуса колишньої не бентежать, а саме ваше волосся. Зі святом жінку, яка подарувала життя вашому сину», «Шкода, що не кохання…», «Ви дуже змінилися», - коментують підписники фото Дьоміна.

Нагадаємо, Слава Дьомін розлучився після 13 років шлюбу і назвав причину.

"Коли побут з'їдає відносини, і ці відносини стають токсичними, то їх треба закінчувати. Так сталося і у нас. Стало мало романтики і спілкування. Все переросло в спільне проживання, а не у відносини", - пояснював Дьомін.

При цьому він подякував Ксенії за весь час, що вони були разом. За його словами, ці 13 років були яскравими, зі злетами і падіннями.

Ведучий також зазначив, що завдяки дружині він весь час йшов вперед, адже вона прикривала тил.

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