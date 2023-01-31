Украинский ведущий Слава Демин опубликовал фото бывшей супруги, пишет Politeka.net. Свое сообщение Демин посвятил поздравлениям.
«Любовь между бывшими существует! С Днем рождения, Ксю», - прокомментировал Демин фото, подчеркнув, что выбрал лучшие.
Но большинство подписчиков и даже украинских звезд обратили внимание на внешность Демина.
«У тебя были волосы?», – удивилась певица Оля Полякова.
«Огоооо. Годы тебя улучшили, конечно!», - прокомментировал актер Тарас Цымбалюк.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Известный радиоведущий жестко поставил Потапа на место: "Ты не имеешь права…"
"Прощай, мой друг": оборвалась жизнь актрисы, сыгравшей Уэнсдей Аддамс, названа причина
Детские шалости обернулись бедой: кадры нового ЧП под Киевом
Приехали увидеть сына: трагически оборвались жизни супругов-пограничников, кадры с места
«Почему усы бывшей не смущают, а именно ваши волосы. С праздником женщину, подарившую жизнь вашему сыну», «Жаль, что не любовь…», «Вы очень изменились», - комментируют подписчики фото Демина.
Напомним, Слава Демин развелся после 13 лет брака и назвал причину.
"Когда быт съедает отношения, и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так произошло и у нас. Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения", - объяснял Демин.
При этом он поблагодарил Ксению за все время, что они были вместе. По его словам, эти 13 лет были яркими, со взлетами и падениями.
Ведущий также отметил, что благодаря жене он все время шел вперед, потому что она прикрывала тыл.
Напомним, как сейчас выглядит ушедший в ВСУ Дмитрий Дикусар.
Также сообщалось, что певица Алина Гросу после операции вновь оказалась в госпитале.
Кроме того, Politeka.net писала, что решение известного ведущего усыновить ребенка всколыхнуло украинцев.