Украинский ведущий Слава Демин опубликовал фото бывшей супруги, пишет Politeka.net. Свое сообщение Демин посвятил поздравлениям.

«Любовь между бывшими существует! С Днем рождения, Ксю», - прокомментировал Демин фото, подчеркнув, что выбрал лучшие.

Но большинство подписчиков и даже украинских звезд обратили внимание на внешность Демина.

«У тебя были волосы?», – удивилась певица Оля Полякова.

«Огоооо. Годы тебя улучшили, конечно!», - прокомментировал актер Тарас Цымбалюк.

«Почему усы бывшей не смущают, а именно ваши волосы. С праздником женщину, подарившую жизнь вашему сыну», «Жаль, что не любовь…», «Вы очень изменились», - комментируют подписчики фото Демина.

Напомним, Слава Демин развелся после 13 лет брака и назвал причину.

"Когда быт съедает отношения, и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так произошло и у нас. Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения", - объяснял Демин.

При этом он поблагодарил Ксению за все время, что они были вместе. По его словам, эти 13 лет были яркими, со взлетами и падениями.

Ведущий также отметил, что благодаря жене он все время шел вперед, потому что она прикрывала тыл.

Напомним, как сейчас выглядит ушедший в ВСУ Дмитрий Дикусар.

Также сообщалось, что певица Алина Гросу после операции вновь оказалась в госпитале.

Кроме того, Politeka.net писала, что решение известного ведущего усыновить ребенка всколыхнуло украинцев.