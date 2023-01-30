Відомий український телеведучий, незмінний коментатор конкурсу Євробаченння Тімур Мирошниченко зізнався, що вони з дружиною Інною розпочали процес з усиновлення дитини.

У студії "Сніданку з 1+1" Мірошниченко розповів, що «не все так просто», пише Politeka.net.

«"Ми зараз займаємося процесом всиновлення. Там не все так просто. Це дуже серйозний та тривалий процес. До безпосереднього знайомства з дитиною ми повинні пройти деякі процеси, які можуть тривати від декількох місяців до півроку або року", - розповів Мірошниченко.

Також телеведучий розповів, як до змін у родині вони готують своїх дітей. Нагадаємо, Мірошниченко 2018 року одружився з адвокаткою Інною Рудник. Подружжя має двох спільних дітей: 4-річну доньку Мію та трирічного сина Марка.

«Мія, наприклад, хоче братика, а Марк сестричку. То Мія сестричку, а Марко чомусь злого братика», - розповів телеведучий.

Серйозне рішення Мірошниченка і його дружини всиновити дитину сколихнуло українців. Так, деякі висловлюють впевненість, що не треба було про це говорити, поки малюк не буде вдома. Інші ж підкреслюють, що Мірошниченко і його дружина – молодці.

«Ті хто пишуть про піар не розуміють скільки в цьому кроці сміливості та рішучості. Бо прийняти в сім'ю чужу дитину треба колосальне терпіння та любов, бо діти зазвичай з іншою поведінкою, звичками не завжди з хорошими. Бажаю, щоб в них все вийшло і вони були щасливі!»,

«На одну сирітку в цьому страшному світі стане менше»,

«От не впевнена, що про це треба писати. Якийсь піар. Знаю не одну людину, яка робить це серцем - спокійно і тихо»,

«Радію за дитину, що потрапить в таку чудову родину», «Хай зроблять, а потім рекламують. Уже є такі рекламодателі», «Можна це робити мовчки, а не на весь світ»,

«Кричати потрібно, дітки чекають на маму і тата. Людоньки, який піар схаменітся. У мене уже не той вік усиновити, а душа крається за наше покоління»,

«Люди добрі, схаменіться. Не підтримуєте добрі справи, не суньтесь з своїми порадами. Не можете читати між рядків ,будь ласка не коментуйте. Вони дорослі і виважені люди роблять золоту справу. Будь ласка, тримайте свої ганебні думки при собі, просто гидко…»,

«Справа добра, але не на всю Україну».

Нагадаємо, що днями стало відомо, що Тімур Мірошниченко і Віра Кекелія стали ведучими нового сезону "ЖВЛ".

Також повідомлялось, що Тімур Мірошниченко прокоментував скандал.

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