Співачка Аліна Гросу, якій нещодавно зробили операцію, знову опинилася в лікарні.

Українці бажають Гросу якнайшвидшого одужання і припускають, що першопричиню її поганого здоров’я є маніпуляції заради краси, пише Politeka.net.

Нагадаємо, днями співачка Аліна Гросу потрапила до лікарні в Індії. Зараз вона перебуває в госпіталі на реабілітації - відновлюється після перенесеної восени операції.

Своє повідомлення для шанувальників артистка записала, сидячи на ліжку в палаті.

"Я зараз знаходжусь у госпіталі. Після операції думала, сама викарабкаюся, але вирішили мене відправити на реабілітацію в госпіталь. Він не зовсім простий, він аюрведичний", – заявила співачка.

За її словами, госпіталь повністю спрямований на реабілітацію, відновлення організму, підняття імунної системи, очищення організму, оздоровлення.

«Підйом дуже ранній, близько 6 ранку. Дуже велика кількість ліків, процедури. Деякі болючі, деякі не дуже приємні. З прикольного - тут є йога», - розповіла Гросу.

Українці бажають Аліні Гросу одужання, інші ж акцентують увагу на тому, що вона не в Україні.

«Аліночка, одужуй, дорогенька! Ти стільки разів мене підтримувала своїми піснями. Ти прекрасна людина і все буде гаразд», «Господи, допоможи»,

«Пластичні операції боком вилазять»,

«Бджілка вже не та», «Яка паріотична в америці в лікарні...», - коментують госпіталізацію Гросу користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу показала хлопця, завдяки якому поїхала до США.

Крім того Politeka.net писала, що аферисти добралися до Аліни Гросу, співачка терміново вийшла на зв'язок і попередила українців.

Також Politeka повідомляла, що Аліна Гросу показала красуню-племінницю, яка пішла її стопами.