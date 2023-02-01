Українська акторка Ольга Сумська показала, як змінився її стиль за останні роки.

Знаменита актриса Ольга Сумська нещодавно вирішила розповісти в Інстаграм про свою участь у новому проекті разом із колегами, серед яких був Павло Зібров, Віктор Павлік, Леся Нікітюк та інші артисти. Артистка змогла вразити елегантним чином у костюмі брюки малинового відтінку.

Акуратне укладання, звичний легкий макіяж з акцентом на очі та прикраси гармонійно склали акуратний образ 56-річної актриси.

Сама Ольга вирішила згадати, якою бунтаркою любила бути раніше і з легкістю вибирала дуже короткі сукні, яскраві відтінки та відкриті вбрання загалом.

У золотому вбранні Сумська виглядала досить грайливо, що змогли відзначити у мережі. Зараз Ольга надає перевагу стриманішим образам, вибирає вбрання українських брендів.

Зазначимо, артистка також їздить у рамках спеціального туру разом із колегами, про що вже повідомляла в Інстаграм.

«Це був неймовірний тур, мої дорогі! Дякуємо ЗСУ та нашим глядачам! Театр поєднує!» – пише Ольга під відео.

«Дякую за виступ у Кременчуці! 💖 Начебто повернулася до довоєнного життя; радію, що ви даруєте Україні хвилини творчості і трохи відволікаєте від важкого сьогодення!» - відповідають у мережі.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" на фоні скандалу звернувся до українців.

Також повідомлялося, що Сумська у спортивному костюмі підкорила молодою зовнішністю поряд із Борисюком.

Крім того, Politeka.net писала, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.