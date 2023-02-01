Знаменитая актриса Ольга Сумская недавно решила рассказать в Инстаграм о своем участии в новом проекте вместе с коллегами, среди которых был Павел Зибров, Виктор Павлик, Леся Никитюк и другие артисты. Артистка смогла сразить элекгантным образом в брючном костюме малинового оттенка.
Аккуратная укладка, привычный легкий макияж с акцентом на глаза и украшения гармонично составили аккуратный образ 56-летней актрисы.
Сама Ольга решила вспомнить, какой бунтаркой любила быть раньше и с легкостью выбирала очень короткие платья, яркие оттенки и открытые наряды в целом.
В золотом наряде Сумская смотрелась довольно игриво, что смогли отметить в сети. Сейчас Ольга предпочитает более сдержанные образы, выбирает наряды украинских брендов.
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Отметим, артистка также ездит в рамках специального тура вместе с коллегами, о чем уже сообщала в Инстаграм.
«Это был невероятный тур, мои дорогие! Спасибо ВСУ и нашим зрителям! Театр объединяет!» - пишет Ольга под видео.
«Спасибо за выступление в Кременчуге! 💖 Вроде бы вернулась в довоенную жизнь; радуюсь что вы дарите Украине минуты творчества и немного отвлекает от тяжелого настоящего!» - отвечают в сети.
Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.
Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.
Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.