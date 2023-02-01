Украинская актриса Ольга Сумская показала, как изменился ее стиль за последние годы.

Знаменитая актриса Ольга Сумская недавно решила рассказать в Инстаграм о своем участии в новом проекте вместе с коллегами, среди которых был Павел Зибров, Виктор Павлик, Леся Никитюк и другие артисты. Артистка смогла сразить элекгантным образом в брючном костюме малинового оттенка.

Аккуратная укладка, привычный легкий макияж с акцентом на глаза и украшения гармонично составили аккуратный образ 56-летней актрисы.

Сама Ольга решила вспомнить, какой бунтаркой любила быть раньше и с легкостью выбирала очень короткие платья, яркие оттенки и открытые наряды в целом.

В золотом наряде Сумская смотрелась довольно игриво, что смогли отметить в сети. Сейчас Ольга предпочитает более сдержанные образы, выбирает наряды украинских брендов.

Отметим, артистка также ездит в рамках специального тура вместе с коллегами, о чем уже сообщала в Инстаграм.

«Это был невероятный тур, мои дорогие! Спасибо ВСУ и нашим зрителям! Театр объединяет!» - пишет Ольга под видео.

«Спасибо за выступление в Кременчуге! 💖 Вроде бы вернулась в довоенную жизнь; радуюсь что вы дарите Украине минуты творчества и немного отвлекает от тяжелого настоящего!» - отвечают в сети.

Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.

Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.

Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.