Популярна українська актриса Ксенія Мішина показала в Інстаграм, як продовжує змінювати свій стиль останнім часом. Почавши активно займати спортом, вона вирішила оновити гардероб і трохи переглянула погляд на зручні для неї речі.

«Шапочки – це найкращий винахід людства, обожнюю. До речі, мій шопінг змінив напрямок. Тепер спортивний магазин та кайф від кожних спортивних речей. І синові тепер теж зі мною подобається. Загальні уподобання!

До речі, він уже сформував свій смак! Звідки – не знаю, але він завжди мені радить найкращі речі, і найцікавіше – бачить та розуміє» - поділилася Ксенія.

Раніше Мішина показала, як її продовжують критикувати з приводу. Нещодавно вона розповіла, як сильно обмежила своє харчування та долучає до здорової їжі сина. Вона поцікавилася у ролику, чи подобається йому їжа і чи смачно.

Мішина поспішила заявити: І сумно, і смішно таке читати. Щасливе дитинство дитини безпосередньо залежить від правильного харчування теж. Трохи з цим запізнилася, але надолужу. Але ви бачите, як через коментарі можна зрозуміти, як справи в людини».

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