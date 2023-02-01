Победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина похвалилась, как изменила свой стиль в последнее время.

Популярная украинская актриса Ксения Мишина показала в Инстаграм, как продолжает менять свой стиль в последнее время. Начав активно занимать спортом, она решила также обновить гардероб и немного пересмотрела взгляд на удобные для нее вещи.

«Шапочки – это лучшее изобретение человечества, обожаю. Кстати, мой шопинг сменил направление. Теперь спортивный магазин и кайф от каждых спортивных вещей. И сыну теперь тоже со мной нравится. Общие вкусы!

Кстати, у него уже сформировался свой вкус! Откуда – не знаю, но он всегда мне советует лучшие вещи, и самое интересное – видит и понимает» - поделилась Ксения.

Ранее Мишина показала, как ее продолжают критиковать по любому поводу. Недавно она рассказала, как сильно ограничила свое питание и приобщает к здоровой пище сына. Она поинтересовалась в ролике, нравится ли ему еда и вкусно ли ему.

Мишина поспешила заявить: «И грустно, и смешно такое читать. Счастливое детство ребенка напрямую зависит от правильного питания тоже. Немного с этим опоздала, но наверстаю. Но вы видите, как даже через комментарии можно понять, как дела у человека».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.