На своїй сторінці в Instagram артистка, яка разом із сином після повномасштабного вторгнення рф виїхала за кордон, поділилася з шанувальниками новим для себе досвідом.

"Мені з дитинства постійно казали «берегти ноги», тож тільки в свої 35 я наважилася вперше стати на лижі. Це сміливо, враховуючи, що всі сенситивні періоди вже давно як завершилися 😂 Це один з тих страхів, які я автоматично забрала з собою у доросле життя і думаю, що навіть передала би своєму синові. Але позбавлятись своїх «це не для мене» тепер стало набагато простіше через розуміння, що часу на те, щоб «відкласти» може і не бути. Всі українці за одну ніч здобули це усвідомлення", — зізнається Олена Шоптенко.

Зірка шоу "Танці з зірками" поділилася зворушливими кадрами зимових розваг із 4-рчним сином Олексієм і звернулася до українців із надзвичайно важливою порадою.

"До чого це я? Запишіться на танці, вивчіть мову, малюйте, спробуйте бокс чи будь-що інше, про що завжди мріяли. Поки ваше хочу та можу співпадає, все інше не має вам заважати", — наголосила танцюристка.

У коментарях Олену Шоптенко підтримала дружина Дмитра Монатика Ірина, залишивши під постом"👏👏". Шанувальники танцюристки теж поділяють її думку: "Ніколи не пізно щось розпочати, я також стала на лижі в 35 🎿".

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