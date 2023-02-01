На своей странице в Instagram артистка, которая вместе с сыном после полномасштабного вторжения рф уехала за границу, поделилась с поклонниками новым для себя опытом.

"Мне с детства постоянно говорили «беречь ноги», так что только в свои 35 я решилась впервые встать на лыжи. Это смело, учитывая, что все сенситивные периоды уже давно как завершились 😂 Это один из тех страхов, которые я автоматически забрала с собой во взрослую жизнь и думаю, что даже передала бы своему сыну. Но избавляться от своих «это не для меня» теперь стало намного проще из-за понимания, что времени на то, чтобы «отложить» может и не быть. Все украинцы за одну ночь обрели это осознание", — признается Елена Шоптенко.

Звезда шоу "Танці з зірками" поделилась трогательными кадрами зимних развлечений с 4-летним сыном Алексеем и обратилась к украинцам с очень важным советом.

"К чему это я? Запишитесь на танцы, выучите язык, рисуйте, попробуйте бокс или что-нибудь другое, о чем всегда мечтали. Пока ваше хочу и могу совпадает, все остальное не должно вам мешать", — подчеркнула танцовщица.

В комментариях Елену Шоптенко поддержала жена Дмитрия Монатика Ирина, оставив под постом "👏👏". Поклонники танцовщицы тоже разделяют ее мнение: "Никогда не поздно что-то начать, я тоже стала на лыжи в 35 🎿".

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