Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення Катя зайнялася волонтерством, допомагаючи знайти зниклих українців через війну.
Не забуває Осадча та про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Катя показала, як виглядала у глибокому дитинстві. На знімку ще зовсім маленька дівчинка була з довгим світлим волоссям і в сукні з фартушком. А в руці Катя тримала ляльку.
"У гостях у бабусі. Бабуся зберігає мої фото дитячі", - написала Катя, поділяючись із фанатами.
А до цього Катя розповіла про неспокійну ніч через росіян, які знову обстріляли Україну:
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"Шахідні атаки та ракетні обстріли з перервою на чотири години сну.
Вночі вважали залпи ппо, зранку ракети у бік міста ((
У нашій новій реальності ми підлаштовуємося до життя під тривоги, переносимо справи через ракетні атаки, це неможливо пояснити нікому у світі, окрім як показати, як живуть українці.
Так, ми не з каменю і наші нерви розхитуються, але ми не можемо сісти та розклеїтися”.
Нагадаємо, Осадча після чергової атаки росіян розповіла про непохитність українців .
А ще Politeka повідомляла, що Осадча приєдналася до "леопардового" флеш-мобу, показавши яскраві образи.
Також Politeka писала, що Горбунов із Осадчою за один вечір зібрали величезну суму для українських захисників .