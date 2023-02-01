Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення Катя зайнялася волонтерством, допомагаючи знайти зниклих українців через війну.

Не забуває Осадча та про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Катя показала, як виглядала у глибокому дитинстві. На знімку ще зовсім маленька дівчинка була з довгим світлим волоссям і в сукні з фартушком. А в руці Катя тримала ляльку.

"У гостях у бабусі. Бабуся зберігає мої фото дитячі", - написала Катя, поділяючись із фанатами.

А до цього Катя розповіла про неспокійну ніч через росіян, які знову обстріляли Україну:

"Шахідні атаки та ракетні обстріли з перервою на чотири години сну.

Вночі вважали залпи ппо, зранку ракети у бік міста ((

У нашій новій реальності ми підлаштовуємося до життя під тривоги, переносимо справи через ракетні атаки, це неможливо пояснити нікому у світі, окрім як показати, як живуть українці.

Так, ми не з каменю і наші нерви розхитуються, але ми не можемо сісти та розклеїтися”.

Нагадаємо, Осадча після чергової атаки росіян розповіла про непохитність українців .

А ще Politeka повідомляла, що Осадча приєдналася до "леопардового" флеш-мобу, показавши яскраві образи.

Також Politeka писала, що Горбунов із Осадчою за один вечір зібрали величезну суму для українських захисників .