Телеведущая Катя Осадчая показала, как выглядела в глубоком детстве, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за Юрием Горбуновым. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала полномасштабного вторжения Катя занялась волонтерством, помогая найти пропавших украинцев из-за войны.

Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Катя показала, как выглядела в глубоком детстве. На снимке еще совсем маленькая девочка была с длинными светлыми волосами и в платье с фартушком. А в руке Катя держала куклу.

"В гостях у бабушки. Бабушка сохраняет мои фото детские", - написала Катя, делясь с фанатами.

А до этого Катя рассказала о беспокойной ночи из-за россиян, которые снова обстреляли Украину:

"Шахидные атаки и ракетные обстрелы с перерывом на четыре часа сна.

Ночью считали залпы ппо, с утра ракеты в сторону города ((

В нашей новой реальности мы подстраиваемся жизни под тревоги, переносим дела через ракетные атаки, это невозможно объяснить никому в мире, кроме как показать, как живут украинцы.

Да, мы не из камня и наши нервы расшатываются, но мы не можем сесть и расклеиться".

Напомним, Осадчая после очередной атаки россиян рассказала о несокрушимости украинцев

А еще Politeka сообщала, что Осадчая присоединилась к "леопардовому" флэш-мобу, показав яркие образы

Также Politeka писала, что Горбунов с Осадчей за один вечер собрали огромную сумму для украинских защитников