Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото и рассказала об очередной ракетной атаке россиян.

На новой фотографии Катя запечатлена в автомобиле, видимо, снимок был сделан этим утром после очередной атаки российских оккупантов. Перед камерой она появилась в темном пушистом кардигане с ярким орнаментом, ее волосы собраны в аккуратный пучок, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Осадчая поделилась своими мыслями о несокрушимости украинцев во время войны: "Шахидные атаки и ракетные обстрелы с перерывом в четыре часа сна. Ночью считали залпы ппо, с утра ракеты в сторону города. В нашей новой реальности мы подстраиваемся к жизни под тревоги, переносим дела через ракетные атаки, это невозможно объяснить никому в мире, кроме как показать, как живут украинцы. Да, мы не из камня и наши нервы расшатываются, но мы не можем сесть и расклеиться. После каждой такой ночи и утра мы еще злее и еще больше хотим делать ради победы. Кого вы хотите победить? Нет света – будет генератор. Нет воды – найдется вода в бутылке. Нет связи – подстроим павербанк к роутеру. Главное, чтобы были МЫ! Искренние соболезнования семьям погибших. Как вы? Как приходите в себя после ночи и утра?".

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