Цього разу на своїй сторінці в Instagram хореографка відверто розповіла про перепони, через які їй довелося пройти.
"Кожен день - виклик! Інколи я дивлюся назад і розумію як складно я долала кожен етап в своєму творчому і особистому житті. Весь час траплялися якісь перепони, які інколи зневірювали, змушували опускати руки та зупинятися", — пише Ілона Гвоздьова.
Артистка зізнається, що за 14 років своєї творчості вона багато разів чула слово «ні» на свою адресу:
- не той зріст, подібна чоловіку
- занадто емоційна
- танцівниця не професія
- занадто щира і чесна для ТВ
- шоу-бізнез не для тебе
- ти лише танцівниця і більше ніхто
- не досить жіночна
- не досить гарна мати
- залізна жінка.
Але, як додала зірка "Танці зі зірками", вона сприймала кожну нову відмову як новий виклик для саморозвитку, як вихід із зони комфорту і пошук нових можливостей та відкриття нових меж.
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"Сьогодні я точно можу сказати, що в свої 34 роки я досягла багато поставлених цілей та реалізувала багато омріяних проектів. Війна змусила ще глибше зазирнути в середину себе і побачити ситуацію навколо. Я вдячна Богу та собі за все що відбувається зі мною тут і зараз і я не зупинюсь ніколи, я буду танцювати поки дихаю,викладати і навчати людей поки бачу їх палаючі очі, мотивувати жінок ставати кращою версією самої себе, допоки мені є чим ділитися, робити щасливими своїх дітей і сім’ю. Не давайте нікому зламати вас, знецінити і ганьбити, лише ви можете бути володарем свого життя і робити те чого так сильно прагнете", — наголосила Гвоздьова.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.
Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.