Цього разу на своїй сторінці в Instagram хореографка відверто розповіла про перепони, через які їй довелося пройти.

"Кожен день - виклик! Інколи я дивлюся назад і розумію як складно я долала кожен етап в своєму творчому і особистому житті. Весь час траплялися якісь перепони, які інколи зневірювали, змушували опускати руки та зупинятися", — пише Ілона Гвоздьова.

Артистка зізнається, що за 14 років своєї творчості вона багато разів чула слово «ні» на свою адресу:

- не той зріст, подібна чоловіку

- занадто емоційна

- танцівниця не професія

- занадто щира і чесна для ТВ

- шоу-бізнез не для тебе

- ти лише танцівниця і більше ніхто

- не досить жіночна

- не досить гарна мати

- залізна жінка.

Але, як додала зірка "Танці зі зірками", вона сприймала кожну нову відмову як новий виклик для саморозвитку, як вихід із зони комфорту і пошук нових можливостей та відкриття нових меж.

"Сьогодні я точно можу сказати, що в свої 34 роки я досягла багато поставлених цілей та реалізувала багато омріяних проектів. Війна змусила ще глибше зазирнути в середину себе і побачити ситуацію навколо. Я вдячна Богу та собі за все що відбувається зі мною тут і зараз і я не зупинюсь ніколи, я буду танцювати поки дихаю,викладати і навчати людей поки бачу їх палаючі очі, мотивувати жінок ставати кращою версією самої себе, допоки мені є чим ділитися, робити щасливими своїх дітей і сім’ю. Не давайте нікому зламати вас, знецінити і ганьбити, лише ви можете бути володарем свого життя і робити те чого так сильно прагнете", — наголосила Гвоздьова.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.

Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.