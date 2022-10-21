Танцівниця Ілона Гвоздєва з "Танців зі зірками" вразила стильним чином у шкіряних штанях.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Також зірка не забуває про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка з'явилася в кофтині, а образ доповнила шкіряними штанами.

"Чи варто зараз???

- добре виглядати

- купувати новий одяг

- їсти смачну їжу

- тішити себе жіночими радощами

- будуватися

Чи варто, адже в країні війна?

Скажу так!

1. Слід жити, якщо є можливість, бажання, сили, мотивація та мета.

2. Слід добре виглядати, тому що це надає мені впевненості в собі і в тому, що тільки я впливаю на свій внутрішній стан і від мене залежить погода в моїй душі.

3. Слід їсти смачну їжу, займатися спортом та доглядати за собою, бо моє здоров'я – запорука успіху для мене", - написала Гвоздєва.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Слід 100%. Країна - це в першу чергу, люди. Живі люди. Слід продовжувати жити. Країна жива поки що живі її люди", "Якраз зараз це питання і мучить, варто починати знову займатися улюбленою справою, або почекати поки пройде війна Іноді здається, що всі думки займає війна, і слова "а що як", "Моя стильна красуня".

[embed]

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" розповіла про своє нове дітище, фото

А ще Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" зворушила кадрами з маленьким сином

Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" показала кадри "прильоту" у Києві та звернулася до українців



