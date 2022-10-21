Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Також зірка не забуває про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка з'явилася в кофтині, а образ доповнила шкіряними штанами.
"Чи варто зараз???
- добре виглядати
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- купувати новий одяг
- їсти смачну їжу
- тішити себе жіночими радощами
- будуватися
Чи варто, адже в країні війна?
Скажу так!
1. Слід жити, якщо є можливість, бажання, сили, мотивація та мета.
2. Слід добре виглядати, тому що це надає мені впевненості в собі і в тому, що тільки я впливаю на свій внутрішній стан і від мене залежить погода в моїй душі.
3. Слід їсти смачну їжу, займатися спортом та доглядати за собою, бо моє здоров'я – запорука успіху для мене", - написала Гвоздєва.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Слід 100%. Країна - це в першу чергу, люди. Живі люди. Слід продовжувати жити. Країна жива поки що живі її люди", "Якраз зараз це питання і мучить, варто починати знову займатися улюбленою справою, або почекати поки пройде війна Іноді здається, що всі думки займає війна, і слова "а що як", "Моя стильна красуня".
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