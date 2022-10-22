Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемогла на шоу "Танці з зірками", а нещодавно вирушила на аналогічний грузинський проект, де була хореографом-постановником. При цьому знаменитість наголосила, що Україні варто вийде в організації шоу, адже там танцюристам давали досить добрі подарунки у вигляді нерухомості. Ілона запропонувала пошукати спонсорів і для українського проекту.

А після 24 лютого зірка вирушила до Італії разом із дітьми, але пробула там не так уже й довго, повернувшись до України до чоловіка. В інтерв'ю Ілона зізналася, що в неї дуже ревнивий чоловік.

Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ілона поділилася фото, де позувала в піжамі, вражаючи виглядом у мереживах.

"Якість дуже класна", - похвалилася зірка своєю покупкою.

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