В этот раз на своей странице в Instagram хореограф откровенно рассказала о препятствиях, через которые ей пришлось пройти.



"Каждый день - вызов! Иногда я смотрю назад и понимаю, как сложно я преодолевала каждый этап в своей творческой и личной жизни. Все время случались какие-то препятствия, которые иногда вгоняли в отчаяние, заставляли опускать руки и останавливаться", — пишет Илона Гвоздева.

Артистка признается, что за 14 лет своего творчества она много раз слышала слово «нет» в свой адрес:

- не тот рост, мужеподобная

- слишком эмоциональна

- танцовщица не профессия

- слишком искренняя и честная для ТВ

- шоу-бизнез не для тебя

- ты только танцовщица и больше никто

– недостаточно женственная

– недостаточно хорошая мать

– железная женщина.

Но, как добавила звезда "Танці зі зірками", она воспринимала каждый новый отказ как новый вызов для саморазвития, выход из зоны комфорта и поиск новых возможностей и открытие новых границ.

"Сегодня я точно могу сказать, что в свои 34 года я достигла много поставленных целей и реализовала много вожделенных проектов. Война заставила еще глубже заглянуть внутрь себя и увидеть ситуацию вокруг. Я благодарна Богу и себе за все, что происходит со мной здесь и сейчас и я не остановлюсь никогда, я буду танцевать пока дышу, преподавать и учить людей пока вижу их горящие глаза, мотивировать женщин становиться лучшей версией самой себя, пока мне есть чем делиться, делать счастливыми своих детей и семью. Не давайте никому сломать вас, обесценить и позорить, только вы можете быть обладателем своей жизни и делать то, чего так сильно стремитесь", — подчеркнула Гвоздева.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.