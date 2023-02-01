Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко показав відео, в якому похвалився своєю обновкою - довгою чорною спідницею, яку він одягнув поверх штанів, а також поєднав із кроксами та теплою картатою сорочкою.
"Я купив собі спідницю. Одягаю її на штани або на джинси і так ходжу. Як вам, норм чи ні?", — запитав переможець "Мастер Шеф" у підписників.
Шеф-кухар наголосив, що спідниця — це дуже зручно та комфортно. Клопотенко викликав бурхвиве обговорення свого образу та жартома розділив шанувальників на три табори:
1) турботливі - ті, хто турбується, що Євген на морозі без шкарпеток;
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2) ті, хто підтримали та додали трохи гумору:
"без штанів ще крутіше буде";
"як самурай української кухні";
"Ви дуже надихаєте, бо готуєте, фарбуєте нігті, носите спідницю, при цьому все одно виглядаєте більш мужньо";
"Мені подобається, що ви руйнуєте непотрібні суспільству стереотипи! І спідниця вам пасує!";
"Тю, а нашо ж на штани? весь сенс спідниці зникає", — пишуть вони в коментарях.
3)наглядачі, які просто прийшли почитати коментарі.
Звісно, знайшлися й такі, хто сміливий образ Євгена Клопотенка не оцінив.
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