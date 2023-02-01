Зірка шоу "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко може здивувати не лише манікюром.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко показав відео, в якому похвалився своєю обновкою - довгою чорною спідницею, яку він одягнув поверх штанів, а також поєднав із кроксами та теплою картатою сорочкою.

"Я купив собі спідницю. Одягаю її на штани або на джинси і так ходжу. Як вам, норм чи ні?", — запитав переможець "Мастер Шеф" у підписників.

Шеф-кухар наголосив, що спідниця — це дуже зручно та комфортно. Клопотенко викликав бурхвиве обговорення свого образу та жартома розділив шанувальників на три табори:

1) турботливі - ті, хто турбується, що Євген на морозі без шкарпеток;

2) ті, хто підтримали та додали трохи гумору:

"без штанів ще крутіше буде";

"як самурай української кухні";

"Ви дуже надихаєте, бо готуєте, фарбуєте нігті, носите спідницю, при цьому все одно виглядаєте більш мужньо";

"Мені подобається, що ви руйнуєте непотрібні суспільству стереотипи! І спідниця вам пасує!";

"Тю, а нашо ж на штани? весь сенс спідниці зникає", — пишуть вони в коментарях.

3)наглядачі, які просто прийшли почитати коментарі.

Звісно, знайшлися й такі, хто сміливий образ Євгена Клопотенка не оцінив.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.