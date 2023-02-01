"Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко может удивить не только маникюром.

В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал видео, в котором похвастался своей обновкой - длинной черной юбкой, которую он надел поверх штанов, а также скомбинировал с кроксами и теплой клетчатой ​​рубашкой.

"Я купил себе юбку. Одеваю ее на штаны или на джинсы и так хожу. Как вам, норм или нет?", - спросил победитель "Мастер Шеф" у подписчиков.

Шеф-повар подчеркнул, что юбка – это очень удобно и комфортно. Клопотенко вызвал бурное обсуждение своего образа и в шутку разделил поклонников на три лагеря:

1) заботливые – те, кто беспокоится, что Евгений на морозе без носков;

2) те, кто поддержал и добавил немного юмора:

"без штанов еще круче будет";

"как самурай украинской кухни";

"Вы очень вдохновляете, потому что готовите, красите ногти, носите юбку, при этом все равно выглядите более мужественно";

"Мне нравится, что вы разрушаете ненужные обществу стереотипы! И юбка вам подходит!";

"Тю, а зачем же на штаны? весь смысл юбки исчезает", - пишут они в комментариях.

3) надзиратели, которые просто пришли почитать комментарии.

Конечно, нашлись и такие, кто смелый образ Евгения Клопотенко не оценил.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.