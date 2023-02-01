Як відомо, не тільки спорт, правильне харчування та масажі є друзями зірки у підтримці її молодості та краси. Полякова неодноразово зізнавалася, що робить уколи краси підтримки підтягнутої шкіри та відсутності зморшок.

«Я колю лише ботокс. Я хочу розповісти людям, що це таке, адже вони думають, що всі ці щоки та жахливі губи – ботокс. Ні! Ботокс — те, що блокує м'язи», – розповіла співачка раніше.

У ніжно-бірюзовій сукні артистка похвалилася цікавим стилем та посвіжілим виглядом.

"Розминаюсь" - пожартувала Полякова, промовляючи слова перед зйомками.

Артистка Оля Полякова повернулася з-за кордону до свого будинку під Києвом, тож тепер реагує на всі сирени. Вона не спала до відбою, який дали майже о 4-й ранку, бо як ніколи близько чула гул іранських дронів-камікадзе.

"Ну й нічка сьогодні була. У мене газонокосарки літали прямо над головою. Так голосно і так близько ще жодного разу не було. Я опівночі не спала", - поділилася Оля Полякова у сторіс.

При цьому попри безсонну ніч співачка вирішила не скасовувати заплановане тренування.

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