Як відомо, не тільки спорт, правильне харчування та масажі є друзями зірки у підтримці її молодості та краси. Полякова неодноразово зізнавалася, що робить уколи краси підтримки підтягнутої шкіри та відсутності зморшок.
«Я колю лише ботокс. Я хочу розповісти людям, що це таке, адже вони думають, що всі ці щоки та жахливі губи – ботокс. Ні! Ботокс — те, що блокує м'язи», – розповіла співачка раніше.
У ніжно-бірюзовій сукні артистка похвалилася цікавим стилем та посвіжілим виглядом.
"Розминаюсь" - пожартувала Полякова, промовляючи слова перед зйомками.
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Артистка Оля Полякова повернулася з-за кордону до свого будинку під Києвом, тож тепер реагує на всі сирени. Вона не спала до відбою, який дали майже о 4-й ранку, бо як ніколи близько чула гул іранських дронів-камікадзе.
"Ну й нічка сьогодні була. У мене газонокосарки літали прямо над головою. Так голосно і так близько ще жодного разу не було. Я опівночі не спала", - поділилася Оля Полякова у сторіс.
При цьому попри безсонну ніч співачка вирішила не скасовувати заплановане тренування.
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