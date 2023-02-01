Как известно, не только спорт, правильное питание и массажи являются друзьями звезды в поддержании ее молодости и красоты. Полякова не раз признавалась, что делает уколы красоты для поддержания подтянутой кожи и отсутствия морщин.

«Я колю только ботокс. Я хочу рассказать людям, что это такое, ведь они думают, что все эти щеки и ужасные губы — это ботокс. Нет! Ботокс — это то, что блокирует мышцы», – рассказала певица ранее.

В нежно-бирюзовом платье артистка похвалилась интересным стилем и посвежевшим видом.

"Разминаюсь" - пошутила Полякова, проговаривая слова перед съемками.

Артистка Оля Полякова вернулась из-за границы в свой дом под Киевом, поэтому теперь реагирует на все сирены. Она не спала до отбоя, который дали почти в 4 утра, потому что как никогда близко слышала гул иранских дронов-камикадзе.

"Ну и ночка сегодня была. У меня газонокосилки летали прямо над головой. Так громко и так близко еще ни разу не было. Я полночи не спала", — поделилась Оля Полякова в сторис.

При этом несмотря на бессонную ночь, певица решила не отменять запланированную тренировку.

Напомним, "Продолжается наша борьба": экс-подопечная Монатика Лида Ли похвасталась важной наградой.

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