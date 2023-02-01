Відомий шоумен Микита Добринін висловився на несподівані теми в Інстаграм.

Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", нещодавно заявив про розлучення з Дашею Квітковою, екс-учасницею цього ж проекту. Пара виховує разом маленького сина Лева.

Цього разу ведучий вирішив відповісти на запитання шанувальників, а також торкнувся теми стосунків та спілкування з коханою.

У ведучого поцікавилися, чи піднімав він колись руку на жінку:

«Звичайно не було, ніхто не має права цього робити. Маю надію, що із ситуацією з хлопцями, які знущалися з дівчат, поліція зараз швидко розбереться».

Запитали у ведучого, чи зраджував він колись своєї коханої:

“Не було. Розумію, якщо таке часто пишуть, це поширена історія у деяких у стосунках, які й піднімали руку. Жаль, що ви таке терпіли, виносили. Любіть та цінуйте себе» - написав Добринін.

Також ведучий показав кадри, на яких показав, чим займається, поки колишня ніжиться на Мальдівах.

Як виявилося, Микита разом з іншими знаменитостями – ведучими, акторами, коміками та зірками спорту – зіграв благодійний матч, на якому збирали кошти на підтримку ЗСУ.

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